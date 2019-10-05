Стала известна зарплата вернувшегося в СКА форварда Антона Бурдасова

В 2011 году Бурдасов стал чемпионом мира в составе российской молодежной сборной. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

В 2011 году Бурдасов стал чемпионом мира в составе российской молодежной сборной. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Спортсмен возвращается в ряды членов петербургского хоккейного клуба. Об этом, а также о размере его зарплаты стало известно сегодня, 5 октября.

Новый контракт, который клуб Северной столицы подписал с Антоном Бурдасовым, продлится до конца апреля 2020 года. Как сообщают в издании «Чемпионат», за проведенный в составе СКА сезон хоккеист получит тридцать миллионов рублей.

Ранее Бурдасов уже выступал за хоккейный клуб Петербурга. С 2012 по 2015 год он был форвардом СКА. После полученного опыта спортсмен решил шагнуть вверх по карьерной лестнице и поучаствовать в Национальой Хоккейной Лиге (НХЛ). Однако попасть в состав «Эдмонтона» петербургскому хоккеисту не удалось и он вернулся в Континентальную Хоккейную Лигу (КХЛ).

Напоминаем, что Gazeta.SPb сообщала о подписании СКА контракта с защитником команды, Даниилом Галенюком.