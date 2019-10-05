Венгрия массово отбирает паспорта, выданные жителям Закарпатья

Год назад Венгрия стала выдавать паспортам этническим венграм, живущим в Закарпатье, не уведомив украинское правительство. Разгорелся скандал. Фото: https://pixabay.com/

Год назад Венгрия стала выдавать паспортам этническим венграм, живущим в Закарпатье, не уведомив украинское правительство. Разгорелся скандал. Фото: https://pixabay.com/

Венгерские власти изымают выданные этническим венграм документы о гражданстве. Причина в том, что их, предположительно, получали украинцы с поддельными документами.

О ситуации сообщает экс-глава областной администрации Закарпатья Геннадий Москаль изданию «Обозреватель». По его словам, венгры ужесточили правила, после того как выяснилось, что больше половины получивших паспорта людей не живут в Закарпатье или даже не понимают по-венгерски. Многие покупали поддельные документы о якобы проживавших в этих краях родственниках.

На данный момент претендующим на получение гражданства Венгрии необходимо сдать тест на знание языка. Кроме того, в массовом порядке проводятся суды, где недобросовестных украинцев лишают выданных паспортов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге в мусорке возле отделения «Почты России» нашли документы с данными клиентов.