На мусорке в Петербурге нашли документы клиентов «Почты России» с паспортными данными

На мусорке в Петербурге нашли документы клиентов &#171;Почты России&#187; с паспортными данными
К сотрудникам, неправильно организовавшим хранение архива, применят дисциплинарные меры. Фото: Pixabay

В Выборгском районе на помойке были обнаружены документов «Почты России» с личными данными клиентов, книга жалоб, а также анкеты с размерами пенсий и паспортными данными жителей.

Оказалось, что документы попали на улицу из-за ремонтных работ в почтовом отделении неподалеку. Как сообщает Piter.tv, так прокомментировали ситуацию в «Почте России».

В организации заявили, что документы на опубликованных кадрах датированы 2015 годом и являются архивными. Бумаги, по словам сотрудников, выбросил подрядчик, осуществляющий работы по ремонту. Его личность устанавливается. К причастным сотрудникам примят дисциплинарные меры.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что «Почта России» может переделать отделения в алкомаркеты.

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