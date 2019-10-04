На мусорке в Петербурге нашли документы клиентов «Почты России» с паспортными данными

В Выборгском районе на помойке были обнаружены документов «Почты России» с личными данными клиентов, книга жалоб, а также анкеты с размерами пенсий и паспортными данными жителей.

Оказалось, что документы попали на улицу из-за ремонтных работ в почтовом отделении неподалеку. Как сообщает Piter.tv, так прокомментировали ситуацию в «Почте России».

В организации заявили, что документы на опубликованных кадрах датированы 2015 годом и являются архивными. Бумаги, по словам сотрудников, выбросил подрядчик, осуществляющий работы по ремонту. Его личность устанавливается. К причастным сотрудникам примят дисциплинарные меры.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что «Почта России» может переделать отделения в алкомаркеты.