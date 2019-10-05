Дмитрий Хохлов покинул пост тренера «Динамо»

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» написал заявление об уходе. Руководство не стало оспаривать решение Хохлова.

Об уходе Дмитрия Хохлова из «Динамо» рассказали в пресс-службе столичного клуба. Информация об увольнении стала известна сегодня, 5 октября, после матча 12 тура Российской премьер-лиги, в рамках которой «Динамо» сыграл с «Оренбургом». Результат матча оказался неутешительным: «Оренбург» разгромил «Динамо» со счетом 2:0. На данный момент «Динамо» находится на 15-й позиции в турнирной таблице.

В представительстве клуба сообщили, что в ближайшее время назначат исполняющего обязанности ушедшего с поста Хохлова.

Дмитрий Хохлов возглавлял тренерский состав «Динамо» на протяжении двух лет, с осени 2017 года.

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