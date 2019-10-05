Петербурженка во время уборки обнаружила дома гранату времен войны

Петербурженка во время уборки обнаружила дома гранату времен войны
Опасный снаряд обезврежен. Фото: Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области

В Московском районе Северной столицы женщина, убираясь в собственной квартире, обнаружила гранату времен Великой Отечественной войны.

Она сообщила об опасной находке в правоохранительные органы в пятницу, 4 октября, около четырех часов дня. Убирая кладовку в квартире одного из домов на Новоизмайловском проспекте, хозяйка жилья обнаружила там ручную гранату времен войны.

Прибывшие на место сотрудники спецслужб эвакуировали всех жильцов. После этого взрывотехники исследовали находку и установили, что найденная граната, хотя и без запала, все еще содержала в себе взрывчатое вещество. Боеприпас РГД-33 не представляет опасности для жильцов дома: сотрудники ОМОН уничтожат гранату на специальном полигоне.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на пляже в Солнечном также был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной.

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Петербурженка во время уборки обнаружила дома гранату времен войны
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