В Александровском саду закрасили портрет Шварцнеггера

В Александровском саду появился арт-объект: на пульте управления фонтаном появилась копия портрета Арнольда Шварцнеггера.
Однако просуществовать копии портрета кисти Никаса Сафронова было суждено весьма непродолжительное время. В «Водоканале», являющемся владельцем объекта, на который нанесли рисунок, приняли решение устранить несогласованное творчество, к чему, не теряя времени, приступили.
Однако автор оригинальной версии произведения, которую Сафронов подарил звезде на Synergy Global Forum, возмутился поступком коммунальных служб, пишет «Фонтанка». Художника не расстроило использование его работы с нарушением авторских прав, а вот уничтожение арт-объекта вызвало негодование. По мнению Сафронова, организации было необходимо просто согласовать с ним размещение рисунка.
Напомним, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Шварцнеггеру продемонстрировали робота-двойника, которого создали разработчики из Перми.