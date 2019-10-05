В Александровском саду закрасили портрет Шварцнеггера

В то время, как настоящий Шварцнеггер стоит на сцене, работники коммунальных служб уже закрашивают его портрет. Фото: Instagram

В то время, как настоящий Шварцнеггер стоит на сцене, работники коммунальных служб уже закрашивают его портрет. Фото: Instagram

В Александровском саду появился арт-объект: на пульте управления фонтаном появилась копия портрета Арнольда Шварцнеггера.

Однако просуществовать копии портрета кисти Никаса Сафронова было суждено весьма непродолжительное время. В «Водоканале», являющемся владельцем объекта, на который нанесли рисунок, приняли решение устранить несогласованное творчество, к чему, не теряя времени, приступили.

Однако автор оригинальной версии произведения, которую Сафронов подарил звезде на Synergy Global Forum, возмутился поступком коммунальных служб, пишет «Фонтанка». Художника не расстроило использование его работы с нарушением авторских прав, а вот уничтожение арт-объекта вызвало негодование. По мнению Сафронова, организации было необходимо просто согласовать с ним размещение рисунка.

Напомним, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Шварцнеггеру продемонстрировали робота-двойника, которого создали разработчики из Перми.