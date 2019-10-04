Шварценеггеру показали робота-двойника

Над ним трудились пермские разработчики. Такое знакомство удивило актера.

Американский актер Арнольд Шварценеггер увидел робота-двойника, который очень на него похож, сообщает ТАСС. Такое сходство поразило иностранного гостя – он не мог поверить в увиденное. Изобретение пермских умельцев умеет воспроизводить более 600 вариантов человеческой мимики, так что он не только красивый, но и эмоциональный. Робот умеет говорить и шевелить всеми частями лица и шеей.

Создатели уточнили, что им пришлось создать собственную технологию искусственной кожи для большей реалистичности.

Арнольд Шварценеггер, комментируя робота, заверил, что ему он очень понравился.

Напоминаем, что актер стал одним из спикеров форума Synergy Global Forum, информационным партнером которого является GazetaSPb.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Шварценеггер назвал «Газпром Арену» великолепной. Шварценеггер отметил, что «Газпром Арена» — передовая, современная и обладает всеми необходимыми характеристиками.