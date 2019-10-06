Покрас Лампас восстановил свой арт-объект в Екатеринбурге

Российский уличный художник Покрас Лампас восстановил свою поврежденную дорожниками работу «Супрематический крест» на площади 1-й Пятилетки в Екатеринбурге.

По словам координатора фестиваля уличного искусства Stenograffia Анны Клец, Покрас Лампас переработал первоначальны эскиз арт-объект. После переработки он представляет собой три отдельных прямоугольника, внутри которых нанесена каллиграфия. Цвета работы остались неизменными: черный, белый и красный. Художник проработал всю ночь, а на утро покинул город, сообщает ТАСС.

Напомним, что часть объекта была залита асфальтом в середине лета во время ремонта пешеходного перехода. Изначально панировалось, что реставрация работы будет проведена в августе, однако ее решили отложить из-за недовольства православных активистов. Они были возмущены тем, что жители города будут ходить по изображению креста.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Покрас Лампас отказался ехать в Екатеринбург после угроз верующих.