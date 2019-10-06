Покрас Лампас восстановил свой арт-объект в Екатеринбурге

Покрас Лампас восстановил свой арт-объект в Екатеринбурге
Работа художника Покрас Лампас в Екатеринбурге. Фото: Pokraslampas / Instagram

Российский уличный художник Покрас Лампас восстановил свою поврежденную дорожниками работу «Супрематический крест» на площади 1-й Пятилетки в Екатеринбурге.

По словам координатора фестиваля уличного искусства Stenograffia Анны Клец, Покрас Лампас переработал первоначальны эскиз арт-объект. После переработки он представляет собой три отдельных прямоугольника, внутри которых нанесена каллиграфия. Цвета работы остались неизменными: черный, белый и красный. Художник проработал всю ночь, а на утро покинул город, сообщает ТАСС.

Напомним, что часть объекта была залита асфальтом в середине лета во время ремонта пешеходного перехода. Изначально панировалось, что реставрация работы будет проведена в августе, однако ее решили отложить из-за недовольства православных активистов. Они были возмущены тем, что жители города будут ходить по изображению креста.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Покрас Лампас отказался ехать в Екатеринбург после угроз верующих.

арт-объект екатеринбург покрас лампас реставрация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» обыграл «Урал», вернув лидерство в РПЛ
Покрас Лампас восстановил свой арт-объект в Екатеринбурге
Google нашел серьезную проблему в устройствах на Android
Названы самые «европейские» города России
В РПЦ русский народ назвали убийцей из-за абортов
Девочка из Ленобласти выпила сок и попала в больницу с токсическим отравлением
Турецкие журналисты обратили внимание на русское слово из 32 букв
Жительницу Петербурга избил в парадной ее сожитель