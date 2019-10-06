На «Звездной» из ревности зарезали продавца шавермы

Возле станции метро «Звездная» в ночь с 5 на 6 октября зарезали продавца шавермы. Очевидцы утверждают, что причиной гибели мужчины стала женщина.

Об инциденте рассказали свидетели в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург | Неизданное». Драка завязалась около трех часов ночи возле одного из продуктовых магазинов, расположенного на Звездной улице.

Участниками происшествия стали два продавца шавермы, которые, как сообщают свидетели, не поделили женщину. В итоге пострадавшего, лежащего на улице с ножевыми ранением в области живота, обнаружили прохожие. Они пытались остановить машину, чтобы отвезти раненого в больницу, однако никто не согласился.

Погибшему азиатской внешности было около 25-30 лет, пишут очевидцы трагедии. Однако его личность пока не установлена.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в центре Читы обнаружили расчлененную девушку.