Американка продала своего годовалого ребенка за автомобиль

Американка продала своего годовалого ребенка за автомобиль
Причины, по которым биологическая мать ребенка решилась на такую сделку, не озвучивались. Фото: https://pixabay.com/

Жительница штата Северная Каролина продала своего ребенка в возрасте одного года за Plymouth Laser 1992 года выпуска.

45-летняя женщина обвиняется в торговле людьми. В 2018 году она продала своего ребенка семейной паре, получив за это автомобиль. Однако вторые родители малыша также не отличались сознательностью.

Следствие заподозрило неладное, когда ребенка привезли в больницу с аллергическими симптомами. Медсестра обнаружила синяки на теле ребенка и обратилась в правоохранительные органы. Стражи порядка выяснились, что женщина, доставившая малыша в больницу, не является его биологической или приемной матерью. Вслед за этим выяснилось история появления ребенка у пары.

Об инциденте рассказал портал America.ru. Мера наказания для нерадивых родителей неизвестна.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о попавшей в больницу тринадцатилетней девочке из Ленобласти, которая отравилась, выпив сока.

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