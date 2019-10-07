Эксперты назвали самые продаваемые интернет-товары в России

Следом за электроникой на втором месте по размеру среднего чека идут одежда, обувь и аксессуары. Фото: pixabay

Следом за электроникой на втором месте по размеру среднего чека идут одежда, обувь и аксессуары. Фото: pixabay

Жители России чаще всего в этом году покупали в интернет-магазинах бытовую технику, а также электронику, в частности смартфоны и планшеты.

За 2019 год на покупку электроники соотечественники тратили в среднем за раз 8,4 тысяч рублей, согласно информации платформы фискальных данных Такском, которые приводит RT.

Следом за электроникой на втором месте по размеру среднего чека идут одежда, обувь и аксессуары. Тут средний чек составил 4,3 тысячи рублей.

В список самых продаваемых товаров в интернете в России также вошли парфюмерия и косметика (4,8 тысячи рублей), продукты питания (4,2 тысячи рублей), бытовые товары и товары для ремонта (10,8 тысяч рублей), автозапчасти (3,7 тысяч рублей), книги (1,2 тысяча рублей) и медицинские препараты (3,3 тысячи рублей).

Средний чек в интернет магазинах по всем категориям составил 5,1 тысяч рублей. Отмечается, что с начала года рост продаж в интернете составил 5%.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в России упростят совершение покупок через интернет.