Петербургские фонтаны готовят к зиме

Петербургские фонтаны готовят к зиме
Фонтаны отключат до следующего летнего сезона. Фото: Pixabay

Петербургские фонтаны начали закрывать к зиме. До наступления летнего сезона сооружения будут законсервированы.

Во вторник, 8 октября, на Площади Ленина начнется демонтаж насосного оборудования и подсветки фонтанного комплекса.

Как сообщили в пресс-службе городского Водоканала, работники сольют воду из фонтанной чаши и загерметизируют оборудование, чтобы защитить сооружение от низких температур.

Консервация является последним этапом при переходе фонтанов на зимний период. Отключение водных сооружений началось с начала октября.

Ранее в GazetaSPb сообщали, какие фонтаны в Северной столице отключали в первую очередь.

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