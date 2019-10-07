Вместо Малкома в «Зенит» мог перейти Ляказетт

Французский нападающий Александр Ляказетт мог пополнить состав «Зенита». Об этом рассказал футбольный агент Дмитрий Чельцов.

Чельцов предлагал сине-бело-голубым кандидатуру Ляказетта во время летнего трансферного окна. Петербургский клуб на это ответил отказом.

«Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта ответил: «Ты смеешься? У него выкуп 68 миллионов», – рассказал Чельцов в интервью порталу «Спорт. Бизнес Online»

Агент добавил, что сумма эта действительно не маленькая, однако возможен торг. По оценкам Чельцова сделка обошлась бы в 50-55 млн. Зарплата Ляказетта при этом составила бы около 7-8 млн евро в год.

Через несколько дней после отказа «Зенит» приобрел Малкома из «Барселоны» за 50 млн. Зарплата его, по словам Чельцова, такая же, какая могла быть у Ляказетта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Малком почти пришел в форму после травмы. На поле игрок после перехода в «Зенит» вышел только два раза.