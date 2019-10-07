Петербуржцы рассчитывают на дальнейшее снижение ипотечных ставок

К концу 2019 года ожидается очередное снижение ставки рефинансирования ЦБ, что может повлечь и снижение стоимости ипотеки Фото: https://pixabay.com

К концу 2019 года ожидается очередное снижение ставки рефинансирования ЦБ, что может повлечь и снижение стоимости ипотеки Фото: https://pixabay.com

Почти половина россиян ждет повышения стоимости жилья, но при этом треть покупателей ожидают и снижения ставок по ипотеке. Эксперты считают, что это может произойти уже к концу 2019 года.

Почти 60% россиян считают конец этого года благоприятным для покупки жилья, выяснили в ходе опроса эксперты портала недвижимости Domofond.ru. Роста цен на жилье ожидают около 42% опрошенных, что на три процента меньше чем летом этого года. Снижения стоимости недвижимости ждут 17% россиян. Правда, эксперты не видят для этого никаких предпосылок. Увеличение стоимости новых квартир очевидно связывают с вступлением в силу с первого июля закона об экскроу-счетах и проектном финансировании строительства. Суть в том, что застройщик теперь строит дома исключительно за свой счет, без привлечения денег дольщиков. Покупатель размещает деньги за квартиру на специальном экскроу-счете в банке, откуда их переводят строителям только после сдачи дома в эксплуатацию.

Интересно, что в Петербурге покупатели оценивают ситуацию с ценами как стабильную, снижается число тех, кто надеется на удешевление жилья.

Действительно, в последнее время ставки по ипотеке снижаются, этому способствует уменьшение ставки рефинансирования ЦБ РФ. Сбербанк заявляет о ставках от 7,3% на новое жилье, остальные банки, скорее всего подтянутся к этому уровню.

Например, по словам Татьяны Хоботовой, территориального менеджера по работе с партнерами по ипотеке филиала «Северо-Западный ПАО Банк «Открытие», средняя процентная ставка у банка – до 9% , и не исключено, что к концу года она еще снизится. Екатерина Синельникова, заместитель директора-руководитель бизнеса ипотечного кредитования и расчетов по сделкам с недвижимостью Департамента продуктов ПАО «Банк «Санкт-Петербург». По ее словам в первом полугодии были рекордные выдачи ипотечных кредитов. Такие мнения прозвучали во время делового завтрака «Состояние ипотечного рынка и актуальные вопросы развития ипотеки в Санкт-Петербурге. Ипотечное кредитование — проблемы и перспективы».

К концу 2019 года ожидается очередное снижение ставки рефинансирования ЦБ, что может повлечь и снижение стоимости ипотеки.