Дзюба поговорил с ребенком, которого травили в школе из-за прически

Дзюба поговорил с ребенком, которого травили в школе из-за прически
Артем Дзюба. Фото: Twitter РПЛ

Игрок футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба встретился со школьником, который прославился прической в стиле нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Мальчик приехал на тренировку сборной РФ в подмосковный Новогорск.

После тренировки Дзюба подошел к школьнику и сделал несколько снимков. Они поговорили, после чего футболист пригласил ребенка попить чаю и побить любого из футболистов

Напомним, что мальчик пришел в школу после летних каникул с новой прической, которая не понравилась руководству учебного заведения. У школьника были выбриты бока, а на макушке — волосы собраны в хвост. Мальчика даже пытались перевести на домашнее обучение.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что конфликтом из-за прически ученика заинтересовался СК.

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Дзюба поговорил с ребенком, которого травили в школе из-за прически