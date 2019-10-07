Московские власти подали иск к Вячеславу Зайцеву на 58 млн рублей

Сам модельер также не прокомментировал ситуацию. Фото: Instargram

Сам модельер также не прокомментировал ситуацию. Фото: Instargram

Известный модельер задолжал департаменту городского имущества более 58 миллионов рублей за аренду.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы сегодня, 7 октября. По информации ТАСС, сумма задолженности составляет арендную плату за недвижимость, в которой располагается компания модельера, «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Организация занимает здание по адресу Проспект Мира, 21.

Представитель Вячеслава Зайцева не стал комментировать ситуацию, заявив, что ничего не знает о происходящем.

Арт-директором собственного модного дома Зайцев является с 1982 года. Руководителем компании — с 1988 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге состоялся Международный форум моды, на котором участники модного бизнеса обсуждали технологии и инструменты развития фэшн-индустрии.