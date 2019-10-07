Подозреваемый в убийстве студентки Бауманки назвал мотив

Мужчина признал вину и заявил, что причиной стала вспышка агрессии.

Об этом стало известно сегодня, 7 октября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

По делу из-за убийства 17-летней студентки Алисы задержан 34-летний бывший муж сестры. Мужчина уже признал свою вину и объяснил, почему так поступил. Он пришел в дом, где жила возлюбленная, чтобы поговорить с ней и помириться. Но внутри его ждала только Алиса – она готовилась к занятиям, пока родственники куда-то ушли.

Павел разозлился, он всегда считал, что жена бросила его из-за сестры, которая частенько говорила, что они не пара. Вспомнив былые обиды, подозреваемый набросился на студентку и нанес ей несколько ножевых ранений, а затем придушил Алису ремнем. Тело девушки нашли бездыханным в Домодедово.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что австриец убил пятерых человек из-за неразделенной любви.