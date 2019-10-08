Жители Пушкина против сноса детских площадок

Жители Пушкина против сноса детских площадок
Позже будет предоставлена детальная информация о ситуации. Фото: Google View

В городе Пушкин во дворе одного из домов снесли детскую площадку, построенную на деньги жильцов.

Инцидент произошел в городе Пушкин. На улице Архитектора Данини построили детский городок. Строительство площадки проспонсировали жители дома 7/9. Однако спустя некоторое время кто-то пожаловался на несанкционированное благоустройство и площадку снесли. Этот поступок вызвал у жителей дома негодование.

По информации Мойки78, издание запросило комментарий у администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга по сложившейся ситуации. В ведомстве ответили, что осведомлены об инциденте. С возмущенными горожанами побеседуют служащие комитета по благоустройству.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сегодня, 8 октября, черная иномарка «залетела» на детскую площадку во дворе одного из домов по улице Сизова.

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