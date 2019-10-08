Россиянам разрешат досрочно выходить на негосударственную пенсию

Пенсионный возраст для получателей негосударственных выплат снизится до той цифры, которая была еще до пенсионной реформы. Фото: Baltphoto

Пенсионный возраст для получателей негосударственных выплат снизится до той цифры, которая была еще до пенсионной реформы. Фото: Baltphoto

Жители России получат право на получение негосударственной пенсии досрочно. Женщинам дадут такое право в возрасте 55 лет, а мужчинам — с 60 лет.

Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Государственной Думе, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. С принятием законопроекта пенсионный возраст для получателей негосударственных выплат снизится до той цифры, которая была еще до пенсионной реформы, принятой в прошлом году.

По словам соавтора законопроекта вице-спикера Петра Толстого, это решение было принято по причине неравных условий между клиентами негосударственных пенсионных фондов, заключивших договоры после 1 января 2019 году и теми, кто сделал это ранее.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Малышева предложила повысить пенсионный возраст для женщин.