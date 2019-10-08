Россиянам разрешат досрочно выходить на негосударственную пенсию

Россиянам разрешат досрочно выходить на негосударственную пенсию
Пенсионный возраст для получателей негосударственных выплат снизится до той цифры, которая была еще до пенсионной реформы. Фото: Baltphoto

Жители России получат право на получение негосударственной пенсии досрочно. Женщинам дадут такое право в возрасте 55 лет, а мужчинам — с 60 лет.

Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Государственной Думе, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. С принятием законопроекта пенсионный возраст для получателей негосударственных выплат снизится до той цифры, которая была еще до пенсионной реформы, принятой в прошлом году.

По словам соавтора законопроекта вице-спикера Петра Толстого, это решение было принято по причине неравных условий между клиентами негосударственных пенсионных фондов, заключивших договоры после 1 января 2019 году и теми, кто сделал это ранее.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Малышева предложила повысить пенсионный возраст для женщин.

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