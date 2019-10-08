В Кремле ответили на слова Лукашенко о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация на юго-востоке Украины возникла «из-за конфликта России и Украины».

«Конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом, и Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта», — сказал Песков, сообщает ТАСС.

Песков также отметил, что нужно помочь Украине в этой ситуации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что белорусский президент Александр Лукашенко объяснил, что причиной закрытия границы с Украиной стал поток нелегального оружия через украинскую границу. Как заявил Лукашенко 3 сентября на конференции по борьбе с терроризмом, страна была вынуждена перекрыть украинскую границу «наглухо», даже еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который президент назвал «врагом номер один