Рекордное количество людей хочет попасть на Петербургский культурный форум

На форум хотят прийти почти 8 тысяч человек. Фото: https://pixabay.com/

На форум хотят прийти почти 8 тысяч человек. Фото: https://pixabay.com/

На данный момент на мероприятия хотят попасть более 7,8 тысяч человек, а ведь до него больше месяца.

Об этом стало известно сегодня, 8 октября. Цифрами делится ТАСС.

Санкт-Петербургский культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Вход на него бесплатный, вот только нужно заранее зарегистрироваться. Сейчас это сделали уже 7868 человек, что на 500 человек больше, чем в 2018 году. У петербуржцев и гостей города еще есть время, чтобы записаться, иначе потом может быть поздно.

Напоминаем, что люди смогут посетить лекции, мастер-классы и прочие культурные мероприятия, которых насчитывают не менее сотни. В Северную столицу приедут как минимум 265 иностранных спикеров, которые готовы делиться своим опытом. Из России в гости приедут 333 участника.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что миллиардер швырнул в публику $20 тысяч на форуме «Синергия» в Петербурге.