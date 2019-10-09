Полиция Пулково поднялась на борт из-за курящего пассажира

В петербургском аэропорту Пулково задержали гражданина из Нижнекамска. К борту подогнали трап, после чего туда поднялись сотрудники правоохранительных органов.
Пассажир зашел в туалет воздушного судна и закурил. Однако незамеченным он не остался. Мужчину оперативно увели для разбирательств. Когда именно все произошло, неизвестно.
Как сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО, в отношении правонарушителя составили административный протокол. Пассажиру грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.
Рейс не уточняется.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что петербургский аэропорт представил новые маршруты. Это объясняется предстоящим зимним сезоном. О новых маршрутах стало известно в начале октября.