Полиция Пулково поднялась на борт из-за курящего пассажира

Все произошло в аэропорту Пулково. Фото: Pixabay

Все произошло в аэропорту Пулково. Фото: Pixabay

В петербургском аэропорту Пулково задержали гражданина из Нижнекамска. К борту подогнали трап, после чего туда поднялись сотрудники правоохранительных органов.

Пассажир зашел в туалет воздушного судна и закурил. Однако незамеченным он не остался. Мужчину оперативно увели для разбирательств. Когда именно все произошло, неизвестно.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО, в отношении правонарушителя составили административный протокол. Пассажиру грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.

Рейс не уточняется.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что петербургский аэропорт представил новые маршруты. Это объясняется предстоящим зимним сезоном. О новых маршрутах стало известно в начале октября.