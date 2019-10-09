Должности воспитателя и оператора call-центра оказались самыми страшными для россиян

Жители России рассказали, на каких профессиях не смогли бы продержаться даже короткий срок. Соответствующий рейтинг возглавили оператор техподдержки, воспитатель в детсаду и промоутеры.
Со слов большинства опрошенных россиян, они не смогли бы работать оператором техподдержки, так как ее сотрудники подвержены повышенному уровню стресса. Интернет-пользователи добавили, что у операторов должна быть сталь вместо нервов.
Как сообщает Deita.ru, следом в рейтинге анти-профессий оказались менеджеры продаж на холодных звонках, промоутеры и другие «впаривальщики».
Еще одно место в рейтинге заняла должность работник детсада. Однако большинство пользователей выразили свое почтение воспитателям, которые посвятили жизнь профессии.
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