Должности воспитателя и оператора call-центра оказались самыми страшными для россиян

Россияне рассказали, что восхищаются воспитателями, но сами бы ни за какие деньги не смогли так работать. Фото: Pixabay

Россияне рассказали, что восхищаются воспитателями, но сами бы ни за какие деньги не смогли так работать. Фото: Pixabay

Жители России рассказали, на каких профессиях не смогли бы продержаться даже короткий срок. Соответствующий рейтинг возглавили оператор техподдержки, воспитатель в детсаду и промоутеры.

Со слов большинства опрошенных россиян, они не смогли бы работать оператором техподдержки, так как ее сотрудники подвержены повышенному уровню стресса. Интернет-пользователи добавили, что у операторов должна быть сталь вместо нервов.

Как сообщает Deita.ru, следом в рейтинге анти-профессий оказались менеджеры продаж на холодных звонках, промоутеры и другие «впаривальщики».

Еще одно место в рейтинге заняла должность работник детсада. Однако большинство пользователей выразили свое почтение воспитателям, которые посвятили жизнь профессии.

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