«Меркурий» выявил, что производители кормят петербуржцев несвежей продукцией

&#171;Меркурий&#187; выявил, что производители кормят петербуржцев несвежей продукцией
Кроме того, некоторые предприниматели незаконно легализовали запрещенные продукты. Фото: https://pixabay.com

Система «Меркурий» обнаружила несвежую продукцию у более чем 50 петербургских производителей.

Автоматизированная система «Меркурий» создана для отслеживания грузов, подведомственных государственному ветеринарному надзору в целях повышения пищевой безопасности. Сегодня, 9 октября, Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям сообщило о нарушениях, выявленных у 55 производителей. Четверо из них даже остались без лицензии.

Чаще всего встречается подделка даты производства и срока годности на упаковках продуктов. Некоторые компании указывали дату в будущем времени, чтобы к моменту поступления на полки супермаркетов продукция «оставалась» свежей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за два месяца Россельхознадзор изъял две тонны санкционных продуктов.

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