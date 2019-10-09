В США белка устроила склад орехов под капотом автомобиля

Житель штата Пенсильвания обнаружил под капотом своей Kia Sorento беличий запас провианта на зиму.

Супруга Криса Персика пожаловалось, что из-под капота доносится странный запах и дым, вероятно, идущий от двигателя. После того как американец заглянул под крышку капота, он впал в недоумение: там находилось огромное количество орехов, аккуратно переложенных травой.

Проворным белкам понадобилось всего три дня на то, чтобы переоборудовать автомобиль под зимний склад. Именно столько владельцы автомобиля не ездили на нем. О происшествии Крис рассказал на своей странице в Facebook, настоятельно рекомендуя автовладельцам почаще проверять, что творится под капотом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель американского штата Коннектикут вырастил тыкву весом в более чем тысячу килограмм.