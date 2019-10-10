Минздрав нашел грубые нарушения в онкоцентре Блохина

Минздрав нашел грубые нарушения в онкоцентре Блохина
Директора центра не уволят. Фото: Pixabay

Проверку спровоцировал недавний громкий конфликт между врачами центра и новым директором.

Министерство здравоохранения России провело детальную проверку Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии Национально-исследовательского центра имени Блохина, в ходе которой были обнаружены нарушения разного рода, сообщила РБК глава рабочей комиссии Минздрава Елена Байбарина.

Байбарина рассказала, что специалисты из министерства провели обход пациентов, которые находились в центре еще до прихода нового директора, изучили их истории болезней. В ходе осмотра были выявлены различные серьезные нарушения, уточнила Байбарина, которые должны быть должны быть оперативно устранены.

Также по ее словам, комиссия не сочла нарушения повод для увольнения новой начальницы Светланы Варфоломеевой. Из 52 опрошенных в ходе проверки работников только пятеро заявили о неблагоприятной рабочей обстановке в связи со сменой руководителя.

Ранее GazetaSPB сообщила об аварийной посадке Ан-17 в Екатеринбурге.

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