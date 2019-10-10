В Петербурге парализована работа «Почты России», отделения заполнены недовольными жителями

В Северной столице прервана работа всех отделений «Почты России». Инцидент произошел из-за сбоя в единой авторизированной системе.

Жители жалуются, что отделения не принимают и не отправляют письма, переводы и посылки. Со слов петербуржцев, в отделениях скапливается огромное число недовольных людей.

«Вот сейчас на вашем сайте посылку оформить не могу», — написал пользователь в соцсети «ВКонтакте».

Представитель сообщил в официальной группе «Почта России», что в курсе происходящего. А также добавил, что специалисты работают над решением проблемы.

«Работы планируем завершить уже сегодня», — написал представитель.

В настоящее время часть отделений уже возобновило работу. Технические специалисты продолжают устраивать неполадки.

Ранее Gazeta.SPb сообщали о комментарии «Почты России». Сотрудники оправдались за выброшенные в мусорку документы.