«Почта России» оправдалась за документы в мусорке

«Почта России» оправдалась за документы в мусорке
Документы с личной информацией лежали на помойке. Фото: скриншот https://vk.com/spb_today

Организация заверила, что они старые и хранились около трех лет в архиве.

Скандал из-за найденных на помойке документов начался сегодня, 4 октября. О них рассказал петербуржец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Горожанин заявил, что в Выборгском районе на помойке лежат бумаги с личной и порой конфиденциальной информацией: ФИО клиентов почты, их адреса, контакты и даже размер пенсий. Люди предположили, что документы выбросили сотрудники «Почты России» и потребовали объяснений.

Представители организации ответили на возмущения петербуржцев. В комментарии сказано, что все бумаги датированы 2015 годом и лежали в архиве. Их выбросили из-за ремонта в одном из отделений. При этом отмечается, что сделали это рабочие, а не «Почта России». Обещают, что накажут виновных и спросят с сотрудников, которые не обеспечили должного хранения документов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Почта России» прокомментировала решение суда о реставрации усадьбы Ломоносова.

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«Почта России» оправдалась за документы в мусорке