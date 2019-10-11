Путин пригласил всех лидеров стран СНГ на саммит в Петербурге

Путин пригласил всех лидеров стран СНГ на саммит в Петербурге
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит Евразийского экономического союза в Петербурге. Провести встречу планируется 20 декабря.

Приглашение распространяется на страны, которые не входят в Евразийское экономическое сообщество. Путин предложил отвести им роль гостей.

Саммит планируется провести в неформальной обстановке. Лидеры обсудят текущие вопросы, обменяются мнениями, «сверят часы по актуальным международным вопросам» и поедут на обед, сообщают «РИА Новости».

«Обсудим еще, как сделать так, чтобы не перегружать какими-то протокольными заседаниями», — сказал Путин.

Предложение он внес в ходе саммита глав СНГ в Туркмении 11 октября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом.

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