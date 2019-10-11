МасКот встретил в Пулково первых пассажиров с электронными визами

МасКот встретил в Пулково первых пассажиров с электронными визами
Пассажиры по электронной визе прибыли в Петербург из Риги. Фото: ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Аэропорт Пулково принял пассажиров, прибывших в Петербург по электронным визам. Первыми в воздушную гавань зашли граждане Финляндии, Ирана, Латвии и Венгрии.

В Петербург они прибыли рейсами авиакомпаний Finnair, Mahan Air, airBaltic, Wizz Air, сообщили в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Пассажиров в Пулково встретил талисман аэропорта — желтый кот МасКот. Он фотографировался с желающими и дарил памятные сувениры.

«Мы рассчитываем на значительный рост въездного туристического потока, и, как следствие, увеличение пассажиропотока аэропорта Пулково», — отметил генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев.

Он подчеркнул, что максимального эффекта от действия электронных виз можно достичь в купе с введением седьмой свободы воздуха в Пулково.

Напомним, с 1 октября граждане 53 стран могут посетить Петербург и Ленобласть по электронной визе. В пилотном режиме визы выдаются бесплатно. За первую неделю по электронной визе прибыли 648 иностранцев из 27 стран.

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МасКот встретил в Пулково первых пассажиров с электронными визами