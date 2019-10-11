В Петербурге приступили к очищению реки Глухарки и Восточного канала

На данный момент завершен приготовительный этап очистительных работ. Водоемы приведут в порядок в рамках обустройства экопарка в районе Юнтоловского заказника.

Реку и канал планируется очистить от мусора, растений и донных отложений. Также, на месте будут работать водолазы, которые исследуют водоемы в поисках затопленных предметов, чтобы поднять их на поверхность. Чистить Глухарку и Восточный канал будут специализированные экскаваторы на понтонах.

Председатель Комитета по природопользованию, в чьем ведении находятся проводящиеся работы, Денис Беляев посетил участок, чтобы проинспектировать ход очистки.

В течение этого года планируется вывезти более 82 тысяч кубометров донных отложений и вытащить из воды более 290 предметов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Теплосеть» больше не сливает отходы в речку Новую.