Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» прошла испытания

Лодка способна развивать скорость в 18 узлов. На борту может находиться до 52 человек экипажа. Рабочая глубина погружения судна "Петропавловск-Камчатский" — 240 метров, предельная глубина — 300 метров. Фото: "Адмиралтейские верфи"

Лодка способна развивать скорость в 18 узлов. На борту может находиться до 52 человек экипажа. Рабочая глубина погружения судна "Петропавловск-Камчатский" — 240 метров, предельная глубина — 300 метров. Фото: "Адмиралтейские верфи"

Судно для Тихоокеанского флота вернулось в порт Петербурга после успешного проведения морских госиспытаний.

Подводная лодка проекта 636.3 хорошо показала себя в действии, испытания прошли в штатном режиме. Все проверенные тактико-технические характеристики соответствуют заявленному уровню.

Корабль строили на «Адмиралтейских верфях». Длительность испытания составила 7 дней: подлодка отправилась в море 4 октября и вернулась сегодня, 11 октября. На данный момент судно снова в порту «Адмиралтейских верфей», ожидает чистовой отделки.

Всего по контракту с Министерством обороны будет изготовлено шесть единиц подводных лодок «Петропавловск-Камчатский».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb cообщала о том, что петербургский ледокол «Виктор Черномырдин» отправился на испытания. Корабль вернется в порт примерно через десять дней.