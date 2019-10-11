Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» прошла испытания

Судно для Тихоокеанского флота вернулось в порт Петербурга после успешного проведения морских госиспытаний.
Подводная лодка проекта 636.3 хорошо показала себя в действии, испытания прошли в штатном режиме. Все проверенные тактико-технические характеристики соответствуют заявленному уровню.
Корабль строили на «Адмиралтейских верфях». Длительность испытания составила 7 дней: подлодка отправилась в море 4 октября и вернулась сегодня, 11 октября. На данный момент судно снова в порту «Адмиралтейских верфей», ожидает чистовой отделки.
Всего по контракту с Министерством обороны будет изготовлено шесть единиц подводных лодок «Петропавловск-Камчатский».
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb cообщала о том, что петербургский ледокол «Виктор Черномырдин» отправился на испытания. Корабль вернется в порт примерно через десять дней.