В Горный парк «Рускеала» отправится дополнительный поезд

В Горный парк &#171;Рускеала&#187; отправится дополнительный поезд
"Северное сияние" - мероприятие, во время которого включается подсветка Мраморного каньона, главной достопримечательности Горного парка. Фото: Baltphoto

«РЖД» запускает дополнительную «Ласточку» в «Рускеалу», где будет проходить мероприятие «Северное сияние».

Состав с улучшенной компоновкой мест сообщением Санкт-Петербург — «Рускеала» будет курсировать с Финляндского вокзала. Он отправится в направлении Горного парка 2-го ноября в 6:10 утра по московскому времени и окажется в «Рускеале» в 10:40. Обратно поезд проследует в 19:15 и прибудет на конечную остановку, Финляндский вокзал, в 23:49.

По информации пресс-службы ОЖД, в маршруте предусмотрены промежуточные остановки на станциях Сосново, Приозерск, Кузнечное и Сортавала.

Также, в даты проведения «Северного сияния» посетителям праздника будет доступен ретропоезд «Рускеальский экспресс».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в РЖД разработали четыре варианта высокоскоростной трассы Петербург — Москва.

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В Горный парк «Рускеала» отправится дополнительный поезд
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