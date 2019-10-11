Салливан может стать послом США в России

Салливан может стать послом США в России
Решение за американскими законодателями. Фото: Pixabay

Президент Соединенных Штатов Америки выдвинул кандидатуру Джона Салливана на пост после США в России.

На данный момент Салливан находится в должности заместителя государственного секретаря. Немногим ранее он выполнял обязанности министра торговли и находился в различных должностях в министерствах юстиции, обороны и торговли.

Еще в августе в СМИ освещался вопрос возможного избрания Салливана послом США в России, отмечался его скудный опыт взаимодействия с Москвой.

Теперь чтобы получить одобрение и войти в должность, предлагаему. президентом США, политику требуется одобрение законодателей страны.

Напомним, что ранее послом США в России был Джон Хатсман, который вышел из должности 3 октября этого года. Мария Захарова, официальная представительница Министерства иностранных дел России отзывалась о нем крайне положительно.

Ранее GazetzSPB сообщила, что опровергнута информация об огромных долгах бизнесмена Гуцериева.

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