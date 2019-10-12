Синоптики рассказали о погодной аномалии в России

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В России температура воздуха перескочила климатическую норму. Со слов научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура превышает норму во всей Азиатской территории на 4–6 градусов.

Как сообщают «РИА Новости», он добавил, что в Омске рекорд температуры был побит в четверг, 10 октября. Отметка термометра поднялась выше 21 градуса. Руководитель отметил, что такая температура продержится чуть меньше недели.

Вильфанд подчеркнул, что температурные явления связаны с множеством фактором, которые привели к выносу теплых воздушных масс с юга.

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