В субботу в Петербурге усилятся ветер и дожди

В Северной столице в первый выходной день ожидается облачная погода и осадки. Сегодня, 12 сентября, жителям лучше не выходить из дома без зонтов.

Дожди будут лить на протяжении всего дня, местами осадки усилятся. Порыв ветра составит 7-12, в отдельных районах дойдет до 18 метров в секунду. При этом столбик термометра покажет 6-8 градусов ночью и 8-10 градусов в дневное время.

Как сообщает Гидрометцентр, атмосферное давление постепенно снизится ниже нормы, до 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что петербургская погода била температурные рекорды. Она превысила средние многолетние значения.