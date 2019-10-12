В Роспотребнадзоре назвали способы снижения риска развития рака

В Роспотребнадзоре назвали способы снижения риска развития рака
В Роспотребнадзоре рекомендуют пить рыбий жир. Фото: pixabay

Около 30% случаев онкологии связаны с курением, употреблением алкоголя, фастфуда и малой активностью.

В Роспотребнадзоре напомнили, что рак является второй из основных причин смерти в мире. Специалисты также отметили, что к развитию риска онкологии может привести злоупотребление мясной продукцией.

Также на развитие заболевания влияет употребление наггетсов, колбасных изделий, пиццы и других продуктов глубокой переработки.

Для профилактики рака специалисты в Роспотребнадзоре рекомендуют отказаться от алкогольных напитков и курения, есть меньше красного мяса и употреблять рыбий жир.

Ранее в GazetaSPb сообщали о причинах сухой кожи на локтях. О возможных симптомах рассказала дерматолог.

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