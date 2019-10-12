Дерматолог рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях

Дерматолог рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
В норме кожа на всем теле должна быть одинаково увлажненной. Фото: Pixabay

Сухая и грубая кожа на локтях может свидетельствовать о нехватке витаминов или нарушениях в организме. Такое заявление сделала кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Со слов дерматолога, кожа на всем теле должна быть увлажненной. Она добавила, что сухая кожа на руках может предупреждать о развитии дерматита, пищевой аллергии, эндокринных нарушениях, а также о атопическом дерматите.

Как сообщают «Аргументы и факты, врач подчеркнула, что причиной может стать недостаток витаминов А, D3, B1, В2, В3 и В6. Сухие локти также могут быть у тех, кто много времени проводит за столом.

Ранее в GazetaSPb сообщали, как снизить кровяное давление, не прибегая к лекарствам. Со слов врача, снижения давления можно добиться регулярными спортнагрузками.

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Дерматолог рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
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