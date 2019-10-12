В Крыму умер 12-летний петербуржец, отдыхающий в «Артеке»

Школьник из Петербурга скончался в Ялтинской городской больнице. Фото: pixabay

Школьник из Петербурга скончался в Ялтинской городской больнице. Фото: pixabay

Губернатор Петербурга Александр Беглов лично проконтролирует расследование обстоятельств смерти петербургского школьника в Крыму. Все произошло в лагере «Артек». Ребенку внезапно поплохело и его не смогли откачать.

Согласно предварительным данным, шестиклассник из инженерно-технологической школы №777 отправился в «Артек» по путевке 23 сентября. На плохое самочувствие он начал жаловаться 11 октября. Ребенок был госпитализирован в детское отделение городской больницы Ялты. Там маленькому пациенту оказали необходимую медпомощь, однако ребенок скончался.

Как сообщает пресс-служба губернатора, для установления обстоятельств и причин смерти 12-летнего петербуржца создана специальная комиссия, во главе которой стоит вице-губернатор ЛЮбовь Совершаева. В комиссию вошли сотрудники Минпросвещения, комитетов по образованию, здравоохранению и социальной политике Петербурга, а также руководство школы, где учился погибший.

Городские и федеральные власти оказывают необходимую помощь семье ребенка. Его родители уже находятся в Крыму.

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