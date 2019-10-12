В Шлиссельбурге задержали афериста, инсценировавшего собственные похороны

Вероятно, к этому же персонажу имеет отношение эпизод с полученным кредитом на 27 миллионов рублей, который "Евтисов" взял на строительство коттеджа. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Вероятно, к этому же персонажу имеет отношение эпизод с полученным кредитом на 27 миллионов рублей, который "Евтисов" взял на строительство коттеджа. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Злоумышленник пользовался пятью разными именами и пять же исчезнувших «Лексусов» премиум-модели числятся за его компанией.

Сегодня, 12 октября, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать, предположительно, Александра Евтисова, который прятался в отлично защищенном от непрошеных гостей доме. С 2005 года мошенник успел сменить, как минимум, четыре ФИО, документы пятой личности обнаружили полицейские при задержании.

При этом Евтисов (фамилия жены), он же Сюр Лев Михайлович, он же Гуров Лев Михайлович, он же Сергей Фомин, он же Александр Шарапановский, владеет компаний с полуторамиллиардным оборотом, что позволило ему получить пять лизинговых иномарок «Lexus LX 570» стоимостью от 6 до 13 млн рублей.

После пропажи дорогостоящих автомобилей аферист решил от греха подальше инсценировать собственные похороны, причем использовал для этого совсем не поддельный труп.

Как пишет 47news, в полиции считают, что в ходе расследования вскроются не менее поразительные эпизоды преступной биографии «Евтисова»

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, как мошенник похитил у пенсионерки почти 100 тысяч рублей, представившись её внуком.