Ученым удалось добыть кислород из лунного грунта

По мнению ученых, и кислород, и металлы, могут стать основой для строительства объектов на Луне. Фото: https://pixabay.com/

По мнению ученых, и кислород, и металлы, могут стать основой для строительства объектов на Луне. Фото: https://pixabay.com/

Ранее специалисты неоднократно заявляли о том, что кислород присутствует на Луне, однако шотландским исследователям впервые удалось извлечь его из почвы.

Масштабное открытие позволит жителям Земли предпринимать длительные путешествия на космический объект. Ученые университета Глазго разработали способ извлечения кислорода на поверхность Луны.

По результатам исследований, реголит — верхний слой лунной почвы, состоящий из грязи и щебня, — насыщен кислородом более чем на 45%. К таким выводам ученые пришли, проведя анализ доставленного на Землю реголита.

Извлечь газ поможет процесс электролиза, благодаря которому кислород отделится от водорода. В результате эксперимента удалось получить не только жизненно важный для человека элемент, но и сплавы металлов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что японским ученым удалось оживить умерший мозг.