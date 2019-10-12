В Японии «Хагибис» оставил без света 45 тысяч домов

В Японии &#171;Хагибис&#187; оставил без света 45 тысяч домов
Тайфун подобной силы последний раз обрушивался на Японию в 1958 году. Фото: https://pixabay.com/

Электричества лишились жители 45 тысяч домов неподалеку от Токио. Причиной тому — движущийся к центру страны тайфун «Хагибис».

Десять тысяч домов остались без света в городе Матида, относящемся к столичной префектуре. В соседней префектуре Каганава в два раза больше пострадавших, двадцать три тысячи обесточенных домов. В префектура Тиба, пережившей мощный ураган буквально месяц назад, в сентябре, также лишились электроснабжения двенадцать тысяч домов.

Как пишет РИА Новости, в ночь с субботы на воскресенье тайфун «Хагибис» достигнет столицы Японии, Токио.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что власти Японии объявили высший уровень опасности в связи с обрушившимся на страну стихийным бедствием. Скорость ветра в эпицентре урагана «Хагибис» колеблется от 45 до 65 метров в секунду.

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