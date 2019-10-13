Спасатели тушили полыхающий внедорожник на Богатырском

В Приморском районе Петербурга загорелась иномарка. У легкового автомобиля марки Hover выгорел моторный отсек.

Инцидент случился утром, 13 октября, около дома №47, корпуса 1 на Богатырском проспекте. Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 3:45. К месту происшествия оперативно прибыли восемь спасателей на двух единицах спецтехники.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу, пожарные боролись с огнем менее часа. К 4:23 возгорание полностью потушили.

Информация о возможные пострадавших и причинах огня не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП с участием каршеринга. Машина пробила ограждение на перекрестке. Обстоятельства аварии уточняются.