Спасатели тушили полыхающий внедорожник на Богатырском

Спасатели тушили полыхающий внедорожник на Богатырском
Причины пожара выясняются. Фото: Google View

В Приморском районе Петербурга загорелась иномарка. У легкового автомобиля марки Hover выгорел моторный отсек.

Инцидент случился утром, 13 октября, около дома №47, корпуса 1 на Богатырском проспекте. Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 3:45. К месту происшествия оперативно прибыли восемь спасателей на двух единицах спецтехники.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу, пожарные боролись с огнем менее часа. К 4:23 возгорание полностью потушили.

Информация о возможные пострадавших и причинах огня не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП с участием каршеринга. Машина пробила ограждение на перекрестке. Обстоятельства аварии уточняются.

ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Пограничника Гарькавого 15 пожарных тушили квартиру
На «Скандинавии» погиб водитель-новичок
Трое жителей Брянска убили мужчину и закатали тело в бетон
Спасатели тушили полыхающий внедорожник на Богатырском
В Петербурге пройдет день фестивалей: сыр, китайские фонари и классическая музыка
Каршеринг не заметил забор на Подвойского и Солидарности
Каршеринг влетел в остановку на перекрестке Энгельса и Шостаковича
Пятеро, включая ребенка, погибли в ДТП с легковушками в Подмосковье