Международные военные учения начались под Нижним Новгородом

Военные из разных стран прибыли в Нижегородскую область для участия в международных учениях «Взаимодействие-2019».
Место проведения учений в рамках проекта «Взаимодействие-2019» перенесено в Нижегородскую область. Их организуют Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Тренироваться приехали военные из Белорусии, они привезли свое штатное оружие, также военные из Казахстана. Армении, Таджикистана и Киргизии, им оружия предоставит российская сторона.
Перемещение базы для учений происходило по железно-дорожным и воздушным путям. На новом месте уже подготовлена вся необходимая инфраструктура и условия для проживания и тренировок.
Данные учения подтверждают военное стратегическое партнерство между странами-участницами ОДКБ, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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