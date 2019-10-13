Двое мужчин погибли от тайфуна «Хагибис» в Японии

Десятки людей получили травмы, тысячи эвакуированы.

Стало известно уже о втором погибшем в результате нашествия тайфуна «Хагибис» в Японии. Стихия застала мужчину, когда он находился в своем доме, его накрыл оползень, сообщили в эфире телерадиокомпании NHK.

На данный момент известно о двух погибших, кроме того, 69 человек получили различные травмы, трое пропали без вести.

Напомним, что несколько дней назад эксперты спрогнозировали нашествие тайфуна «Хагибис». По оценкам специалистов он станет сильнейшим за последние 60 лет. Сейчас он буйствует на территории острова Хонсю и движется в сторону столицы, Токио.

В стране объявлена эвакуация 50 тысяч человек. Посольство России в Японии призывает россиян, которые находятся на территории Японии, быть осторожными.

Мировые СМИ освещают трагедию.

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