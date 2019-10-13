Сын Цоя отреагировал на критику идеи воссоединения группы «Кино»

Сын Виктора Цоя Александр отреагировал на критику идеи воссоединения группы «Кино».

Он отметил, что организаторы концертов не собираются делать голограмму Виктора Цоя или же пытаться другими методами создать эффект его присутствия.

«Мы будем кое-где использовать какие-то образы. Силуэт, тень. Но это именно художественное решение. Мы не пытаемся нарисовать человека, которого нет», —рассказал Александр Цой, сообщает «Фонтанка».

Накануне стало известно о том, что группа «Кино» вернется на сцену после 30-летнего перерыва.Об этом стало известно 11 октября, на концерте в петербургском клубе А2, посвященном 30-летию альбома «Звезда по имени солнце».

На экране появился видеоанонс с информацией о том, что группа «Кино» выступит 31 октября в Ледовом дворце Петербурга и 6 ноября в Москве на ВТБ Арене.

Отметим, что не все обрадовались новости о концертах группы «Кино». Например, известный музыкальный критик Артемий Троицкий назвал эту идею «абсурдом» и «аттракционом, которые сейчас проводятся во всем мире».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян прокомментировал исполнение песни «Группа крови» Metallica, которую они сыграли в «Лужника