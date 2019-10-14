Вологжанка скончалась после проведенной в частной клинике липосакции

Вологжанка скончалась после проведенной в частной клинике липосакции
Причиной трагедии стала жировая эмболия сосудов головного мозга и легких. Фото: pixabay

Операция по липосакции привела к возбуждению уголовного дела. 35-летняя вологжанка умерла после хирургического вмешательства.

Операция была проведена в конце прошлого месяца. После пациентку отпустили для долечивания амбулаторно. Через некоторое время ее состояние ухудшилось, а на следующий день женщину увезли обратно в клинику, она была в тяжелом состоянии. Спустя неделю она скончалась, не приходя в сознание.

Как сообщили в управлении СК России по региону, в настоящее время правоохранители устанавливают детали произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали, как определяется цена на операцию. Речь идет о пластической хирургии.

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