Вологжанка скончалась после проведенной в частной клинике липосакции

Операция по липосакции привела к возбуждению уголовного дела. 35-летняя вологжанка умерла после хирургического вмешательства.

Операция была проведена в конце прошлого месяца. После пациентку отпустили для долечивания амбулаторно. Через некоторое время ее состояние ухудшилось, а на следующий день женщину увезли обратно в клинику, она была в тяжелом состоянии. Спустя неделю она скончалась, не приходя в сознание.

Как сообщили в управлении СК России по региону, в настоящее время правоохранители устанавливают детали произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали, как определяется цена на операцию. Речь идет о пластической хирургии.