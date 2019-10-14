В Петербурге накажут пассажира, закурившего электронную сигарету на борту самолета

Сотрудники транспортной полиции выписали административный протокол за курение электронной сигареты на борту воздушного судна. Самолет следовал в Петербург из Махачкалы.

В Пулково 35-летнего правонарушителя встретил наряд полиции. Пассажир решил покурить электронную сигарету и осуществил задуманное в туалете.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу, мужчине назначили максимальное наказание по статье о нарушении правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте. Его ждет административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ранее в GazetaSPb сообщали о смерти младенца на борту самолета. Воздушное судно следовало из Грозного в Москву.