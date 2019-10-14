На улицах Петербурга дежурят аварийные бригады из-за ливней

На территории Петербурга ожидаются подтопления. В городе круглосуточно дежурят 17 аварийных бригад.
Потоп может возникнуть из-за продолжительных дождей, поскольку вода уходит в канализации в течение 20-30 минут после окончания осадков.
Как сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», для жителей работает горячая линия предприятия. Петербуржцы могут сообщить о залитых участках по телефону: 305-09-09.
При необходимости с плановых работ снимут еще 48 бригад.
Ранее в GazetaSPb сообщали об украденных крышках люков водоканала. Они обошлись городу в 5,8 млн. С начала настоящего года в городе было похищено порядка 600 крышек. Денежные средства на замену украденных были выделены из городского бюджета.