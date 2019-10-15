В Екатеринбурге определено место для строительства храма

В Екатеринбурге прошло голосование по выбору местра строительства храма. Согласно его результатам, храм должны построить на месте бывшего Приборостроительного завода в центре города.

За вариант строительства храма в историческом центре на месте бывшего завода проголосовали 57,66% жителей города. На этом месте будет построен кафедральный собор Святой Екатерины. Еще 39,49% голосов был отданы за территорию за Макаровским мостом и 2,85% голосов признаны недействительными.

Как сообщает ТАСС, в опросе приняли участие 97 143 респондентов. Итоговая явка составила почти 9%. Нарушений за 13 часов подсчета голосов не было выявлено.

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